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В Кировском районе мошенники обменяли бабушке полмиллиона рублей на деньги из "банка приколов"
Сегодня, 9:52
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lesjasap
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В Кировском районе мошенники обменяли бабушке полмиллиона рублей на деньги из "банка приколов"

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На Ленинском проспекте пенсионерка лишилась крупной суммы денег из-за действий мошенников.

В Кировском районе пенсионерка лишилась денег в ненастоящем пункте обмена средств. Бабушку обманули мошенники на “Жигулях”. Сообщается, что обменная точка находилась в транспортном средстве преступников. Злоумышленники забрали у пожилой женщины полмиллиона рублей, отдав ей взамен купюры из “банка приколов”.
 
Инцидент произошел днем 6 февраля на Ленинском проспекте у дома номер 129. В машину к грабителям села престарелая петербурженка. В салоне находились двое: мужчина и женщина. Они заставили 69-летнюю пострадавшую отдать им деньги. На обмен ей предложили поддельные банкноты.
 
На следующий день после сделки жертва мошенников обратилась в полицию.
Теги: банк приколов , деньги , кировский район , ленинский проспект , мошенничество , обмен , пенсионерка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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