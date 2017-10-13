В Кировском районе мошенники обменяли бабушке полмиллиона рублей на деньги из "банка приколов"

На Ленинском проспекте пенсионерка лишилась крупной суммы денег из-за действий мошенников.

В Кировском районе пенсионерка лишилась денег в ненастоящем пункте обмена средств. Бабушку обманули мошенники на “Жигулях”. Сообщается, что обменная точка находилась в транспортном средстве преступников. Злоумышленники забрали у пожилой женщины полмиллиона рублей, отдав ей взамен купюры из “банка приколов”.

Инцидент произошел днем 6 февраля на Ленинском проспекте у дома номер 129. В машину к грабителям села престарелая петербурженка. В салоне находились двое: мужчина и женщина. Они заставили 69-летнюю пострадавшую отдать им деньги. На обмен ей предложили поддельные банкноты.

На следующий день после сделки жертва мошенников обратилась в полицию.