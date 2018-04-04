Петербургская компания "Новая Эра" заплатила налоги после ареста техники

Акционерное общество занималось производством электрической и регулирующей аппаратуры

Приставы Северной столицы обязали компанию "Новая Эра" заплатить в казну 31 миллион рублей. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник". Госслужащие арестовали технику компании.

Акционерное общество "Новая Эра" занималось производством электрической и регулирующей аппаратуры. Коммерческая компания получила претензии от налоговых служб: фирма не исполнила требования исполнительного документа в срок. Тогда с "Новой Эры" взыскали средства в банках, арестовали автомобили и забрали 2 миллиона рублей, как исполнительский сбор. Однако и после этого долг не был погашен.

Судебный пристав посетил производство и арестовал 48 единиц техники. Производственный инвентарь оставили должнику на ответственное хранение. Стражи порядка рекомендовали акционерному обществу не доводить ситуацию до уголовного преследования. Фирму предупредили об ответственности за "незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту…".

Как сообщили в Федеральной службе судебный приставов Петербурга, предприятие "Новая Эра" уже погасило долг.