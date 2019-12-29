Петербургская компания не выплатила 1,6 миллиона рублей по штрафам за превышенную скорость

Приставам пришлось принудительно взыскивать с организации долг.

Петербургские судебные приставы заставили городскую компанию выплатить штрафы ГИБДД за небезопасную езду автолюбителей, сообщила 4 марта пресс-служба УФССП по Петербургу.

Немногим ранее приставы получили производства по почти 1800 штрафам за превышение скорости, их общая сумма составила свыше миллиона 600 тысяч рублей. Погасить образовавшийся долг должно было ООО "Автовилла", но организация игнорировала требования приставов и не явилась на прием в УФССП. На банковские счета фирмы обратили взыскания, в счет погашения долга списали свыше 571 тысяч рублей. Как только фирма получила свежие деньги, приставы взыскали еще 247 тысяч рублей. 934 исполнительных производства пока не закрыты.

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