В Смольном подали иск к АО "Талион" на 6 млн рублей

Причиной для этого мог стать срыв сроков реализации инвестиционного проекта.

Комитет имущественных отношений Петербурга собирается судиться с АО "Талион". Исковое заявление зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и области. Информация об этом появилась 2 марта в картотеке арбитражных дел.

По информации "Фонтанки.ру", в Смольном хотят взыскать 6 млн рублей с компании часть долга по штрафу за срыв сроков реализации инвестпроекта.

Ранее на компанию в лице предпринимателя Александра Ебралидзе подал в суд банк "Санкт-Петербург". Поводов для этого стал долг в 5,5 млн рублей.

Организации принадлежат несколько зданий в центре Петербурга.

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