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В Смольном подали иск к АО "Талион" на 6 млн рублей
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

В Смольном подали иск к АО "Талион" на 6 млн рублей

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Причиной для этого мог стать срыв сроков реализации инвестиционного проекта.

Комитет имущественных отношений Петербурга собирается судиться с АО "Талион". Исковое заявление зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и области. Информация об этом появилась 2 марта в картотеке арбитражных дел. 

По информации "Фонтанки.ру", в Смольном хотят взыскать 6 млн рублей с компании часть долга по штрафу за срыв сроков реализации инвестпроекта. 

Ранее на компанию в лице предпринимателя Александра Ебралидзе подал в суд банк "Санкт-Петербург". Поводов для этого стал долг в 5,5 млн рублей. 

Организации принадлежат несколько зданий в центре Петербурга. 

Фото: pixabay.com 

Теги: талион
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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