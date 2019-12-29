Банк "Санкт-Петербург" подал иск о банкротстве отеля на Невском проспекте

Дело зарегистрировано Арбитражным судом.

Банк "Санкт-Петербург" начал процедуру банкротства ЗАО "Елисеев Палас Отель", соответствующее заявление зарегистрировано в картотеке дел Арбитражного суда города и области, его пока не приняли к производству.

Сумма исков банка оценивается в 3,8 с небольшим миллиарда рублей. Банк заявил о намерении банкротить АО "Талион", материнскую компанию отеля, еще в прошлом ноябре, и подал несколько многомиллионных исков к организациям. Совсем недавно петербургский суд обратил взыскание на акции "Талиона", которые были предметом залога по кредитам "Санкт-Петербурга".

Ранее мы писали, что Центробанк России намерен банкротить петербургский "Невский банк".

Фото: houses.primeestate.ru