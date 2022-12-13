Петербургская компания проинвестирует строительство частного крематория в Казани

Согласно федеральному закону "О погребении и похоронном деле", все крематории в России должны находиться в ведении органов местного самоуправления.

Стало известно, что компания из Петербурга ООО "Ритуал.ру" стало владельцем 80% долей в ООО "Казанский крематорий". Последнюю зарегистрировали в феврале в Татарстане, строительство крематория в Казани начнется в этом году. Инвестиции в проект оценивают в 250 млн рублей. Об этом 28 марта пишут "Ведомости Санкт-Петербург".

В 2017 году в Петербурге создали "Ритаул.ру", до 2021 года единственным владельцем и гендиректором был московский бизнесмен Олег Шелягов. Позже компания перешла к предпринимателю Федору Шакшину, который продал ее в конце прошлого года киргизскому ООО "Традиция", но сохранил пост генерального директора.

Предпринимателям Алексею Походному и Андрею Савиных принадлежат по 10% "Казанского крематория". По словам Савиных, компания планирует возвести крематорий с колумбарием на территории мемориального комплекса "Курган". Он предполагает, что проект окупится за 5-6 лет.

Как рассказал Савиных, новый крематорий будет полностью находиться в частной собственности у одноименного ООО. При этом, согласно федеральному закону "О погребении и похоронном деле", все крематории в России должны находиться в ведении органов местного самоуправления. В России юридически частных крематориев нет, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. Так, юридически государство присутствует в каждом проекте, несмотря на частные инвестиции.

Ранее в Федоровском поселении Ленобласти обнаружили нелегальный крематорий по сжиганию медотходов. По факту нарушения решения суда было возбуждено исполнительное производство.

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