Петербургская компания BIOCAD увеличит производство вакцины "Спутник V"

Предприятие перепрофилирует под эти цели еще один производственный комплекс.

Петербургская биохтехнологическая компания BIOCAD увеличит производство вакцины "Спутник V". Как сообщил РБК со ссылкой на главу компании Дмитрия Морозова, под эти цели будет перепрофилирован еще один производственный комплекс.

Отмечается, что на сегодняшний день BIOCAD произвел уже 3 миллиона комплектов из двух доз вакцины, а второй комплекс позволит увеличить объем до 6 миллионов доз. Необходимые для производства "Спутника" материалы компания получила из Центра им. Гамалеи в ноябре прошлого года, что позволило организации запустить дополнительные линии по производству "Спутника" и сохранить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в производство вакцины и запуск новых линий составил 500 миллионов рублей. За полгода в России планируется выпустить более 80 миллионов вакцины, именно для этого сейчас запускаются новые производственные участки.

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Фото: Piter.TV