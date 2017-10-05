Петербургская художница Валерия Лошак попала в книгу рекордов Гиннесса

Мастер сваляла самые большие в мире валенки.

Петербургская художница заняла место в международной книге рекордов Гиннесса. Женщина попала в отдельную категорию, созданную специально под ее творение.

Валерия Лошак создала самый большой валенок в мире. Длина объекта достигает 2,5 метров, а в высоту - 3,2 метра. Весит подобная обувь более 300 килограммов. В течение двух с половиной лет комиссия не хотела признавать данную модель обувью, поэтому россиянке пришлось переубеждать специалистов. Теперь валенок располагается в категории "самая большая валяная обувь".

Фото: Pixabay.com