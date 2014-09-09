Валенки из Гатчины завоевывают Россию

Уникальное производство валенок на северо-западе страны находит популярность внутри и за её пределами.

В столице Ленинградской области существует нечто особенное — единственное на северо-западе России производство валенок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Каждый месяц со склада производства уходит до 2 тысяч пар валенок, а зимой этот показатель увеличивается до впечатляющих 5 тысяч. Теплые и уютные, они нашли своих поклонников не только в России, но и за её пределами.

Производители в Гатчине с гордостью продолжают создавать уникальные валенки, сочетая традиции с инновациями.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Ленобласти по АПК уверен в хороших урожаях в Всеволожском районе.

Видео: администрация Ленинградской области