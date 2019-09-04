Петербургская группа ДЕТИ RAVE выпустила новый альбом

Саундпродюсером пластинки выступил Lit Silk.

В понедельник, 1 июня, вышел новый альбом петербургской группы ДЕТИ RAVE под названием FANAT. Саундпродюсером пластинки выступил Lit Silk, известный по работе с группой ХЛЕБ, Алёной Швец, BRB и другими знаменитостями.

Лидер группы Илья Бурков заявил, что новый альбом написан от лица фаната. "Быть фанатом сложно. Быть фанатом – значит быть честным перед самим собой и своими эмоциями. Быть фанатом – это значит идти до конца. Фанат идет слепо, не зная куда, зато зная за кем. Фанат – самый счастливый человек, потому что у него есть вера в идею", - заявляет музыкант.

В альбом вошли 18 треков. Музыканты советуют при прослушивании сохранить порядок песен, поскольку они создают определенный эмоциональный градиент. В записи альбома приняли участие ХЛЕБ, Big Russian Boss, SQWOZ BAB, Алёна Швец. Гитары и барабаны в треке DOOM были прописаны SICKxSIDE.

Ранее мы писали, что поклонники Нейромонаха Феофана собирают для исполнителя деньги на акустический альбом.

Фото: ВКонтакте / ДЕТИ RAVE