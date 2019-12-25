Поклонники Нейромонаха Феофана собирают для исполнителя деньги на акустический альбом

Выпуск альбом планируется уже 25 июля.

Петербургская группа "Нейромонах Феофан" запустила в сети сбор средств на выпуск первого для коллектива акустического альбом. В официальной группе Нейромонаха "ВКонтакте" поклонники могут пожертвовать любую сумму до 25 июня. 25 июля, по словам артиста, альбом появится на цифровых платформах. Сейчас группе требуется 450 тысяч рублей.

Времена нынче мрачные, посему хотим вас попросить о поддержке, дабы вернуть свет в бытие наше. Как вы знаете, мы абсолютно независимый от продюсеров и лейблов коллектив, существующий благодаря вам, вашей поддержке да нашим пляскам ядрёным, которые мошну Феофанову пополняли рублём для дел благих. Однако бить лапти об пол изб плясовых сейчас возможности нет, а потому просим вас поддержать нашу работу монетой. Нейромонах Феофан

Акустический альбом исполнитель решил записать после участия в онлайн-марафоне "Я буду ждать свою музыку", где песни звучали в новой версии и были тепло встречены фанатами.

Жители Петербурга смогут познакомиться с плейлистами "Экспертов по изоляции".

Фото: Нейромонах Феофан | Neuromonakh Feofan / "ВКонтакте"