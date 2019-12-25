Жители Петербурга смогут познакомиться с плейлистами "Экспертов по изоляции"

Представители различных профессий поделились своими любимыми песнями в рамках специального проекта.

В субботу, 2 мая, на сервисе "Яндекс.Музыка" появилась подборка плейлистов "Изоляция - моя профессия". Это значит, что теперь петербуржцам станут доступны музыкальные подборки от специалистов, которые вынуждены подолгу проводить время в необычных и сложных условиях далеко от своих друзей и близких. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе сервиса.

В подборе музыки приняли участие мореплаватели, полярники, вахтовики, биологи, экологи, а также представители других профессий. Частью проекта также стали жители петербурга: капитан 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ России и председатель городского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Кириллович Курдин, капитан корабля "Полтава" Максим Коршунов и смотрительница Шепелевского маяка Татьяна Дмитриева.

Ранее мы писали, что "Монстрация" проходит в Петербурге в режиме онлайн.

Фото: Pixabay