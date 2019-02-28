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Петербургская гадалка сняла порчу с пенсионерки за 117 тыс. рублей
Сегодня, 20:21
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Петербургская гадалка сняла порчу с пенсионерки за 117 тыс. рублей

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В полицию Московского района обратилась 86-летнняя женщина и рассказала, что две неизвестные предложили ей избавиться от вредного магического влияния.

Петербургская гадалка 16 сентября сняла порчу с пенсионерки за 117 тыс. рублей. Об этом пишут "Невские новости". 

Инцидент произошел в июле. В полицию Московского района обратилась 86-летнняя женщина и рассказала, что две неизвестные предложили ей избавиться от вредного магического влияния. После этого они похитили у пенсионерки крупную сумму. 

Полицейские выяснили, что одна из подозреваемых 49-летняя жительница Волгоградской области, которую ранее задержали за аналогичное преступление в Луге. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее в Петербурге арестовали девушку по делу о совращении семиклассницы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Фото: piter.tv
 

Теги: гадалка, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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