Петербургская гадалка сняла порчу с пенсионерки за 117 тыс. рублей

В полицию Московского района обратилась 86-летнняя женщина и рассказала, что две неизвестные предложили ей избавиться от вредного магического влияния.

Петербургская гадалка 16 сентября сняла порчу с пенсионерки за 117 тыс. рублей. Об этом пишут "Невские новости".

Инцидент произошел в июле. В полицию Московского района обратилась 86-летнняя женщина и рассказала, что две неизвестные предложили ей избавиться от вредного магического влияния. После этого они похитили у пенсионерки крупную сумму.

Полицейские выяснили, что одна из подозреваемых 49-летняя жительница Волгоградской области, которую ранее задержали за аналогичное преступление в Луге. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее в Петербурге арестовали девушку по делу о совращении семиклассницы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Фото: piter.tv

