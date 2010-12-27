Петербургская предпринимательница погасила долги ради поездки за рубеж

Женщина задолжала банку 115 тысяч рублей и отказывалась выплачивать деньги.

В Приморском районе Петербурга судебным приставам пришлось возбудить исполнительное производство в отношении 53-летней предпринимательницы. Женщина взяла у банка около 115 тысяч рублей и не собиралась их возвращать. В связи с этим сотрудникам УФССП пришлось наложить на нее штраф 8 тысяч рублей, отобрать автомобиль и запретить выезд из страны. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Когда петербурженка узнала о принятых в отношении нее мерах, она незамедлительно обратилась в районный отдел службы судебных приставов. Предпринимательница попросила разрешить ей выезд из страны. Она объяснила, что ведет риэлтерскую деятельность за рубежом. В настоящее время ей крайне важно совершить сделку по продаже недвижимости. Бизнес-леди пришлось погасить задолженность, после чего ей вернули машину и разрешили выезд из РФ. Кроме того, злостная неплательщица заплатила за свою дочь, которую из-за долгов лишили права выезжать за пределы России.

Ранее мы писали, что с одной петербургской научной организации судебные приставы взыскали 75 миллионов рублей.

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