С одной петербургской научной организации судебные приставы взыскали 75 миллионов рублей

Научная компания "Импульс" выплатит 75 миллионов рублей своему заказчику за наушение нескольких пунктов договора. Об этом сообщили в управлении ФССП по Петербургу.
Оказывается, таким образом предприятие попыталось обогатиться за счёт заказчика. Отметим, что компания согласилась выполнить опытно-конструкторские работы, за которые заказчик заплатил 75 миллионов рублей. Однако, подрядчик так и не сделал обещанное.
Суд встал на сторону заказчика и выписал штраф научной компании в 75 миллионов рублей, а также несколько десятков миллионов рублей были списаны с расчётного счёта организации-должника.
Фото: Pixabay