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С одной петербургской научной организации судебные приставы взыскали 75 миллионов рублей
Сегодня, 20:22
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IRINA_CHALKINA
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С одной петербургской научной организации судебные приставы взыскали 75 миллионов рублей

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Научная организация должна была выполнить опытно-конструкторские работы, и получив деньги от заказчика заранее нарушила пункты договора.

Научная компания "Импульс" выплатит 75 миллионов рублей  своему заказчику за наушение нескольких пунктов договора. Об этом сообщили в управлении ФССП по Петербургу.

Оказывается, таким образом предприятие попыталось обогатиться за счёт заказчика. Отметим, что компания согласилась выполнить опытно-конструкторские работы, за которые заказчик заплатил 75 миллионов рублей. Однако, подрядчик так и не сделал обещанное. 

Суд встал на сторону заказчика и выписал штраф научной компании в 75 миллионов рублей, а также несколько десятков миллионов рублей были списаны с расчётного счёта организации-должника.

Фото: Pixabay

 

Теги: наука , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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