  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская биржа сохранила действующие границы колебания цены на бензин
Сегодня, 12:05
71
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская биржа сохранила действующие границы колебания цены на бензин

0 0

Границы составляют от минус 20% до плюс 0,01% от текущих биржевых котировок.

Петербургская биржа оставила действующими пределы колебаний цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо вплоть до 10 ноября включительно. Границы составляют от минус 20% до плюс 0,01% от текущих биржевых котировок, сообщили представители биржи.

Ограничение распространяется на поставку топлива на условиях "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба". 

Верхняя планка роста цен была установлена на уровне +0,5% ранее, осенью 2025 года, однако теперь предельно допустимое колебание сокращено до минимума.

Профессор НИУ ВШЭ: "Ситуация с бензином в Ленобласти может измениться, когда снизится потребительский спрос на топливо".

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская биржа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии