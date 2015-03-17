Петербургская биржа сохранила действующие границы колебания цены на бензин

Границы составляют от минус 20% до плюс 0,01% от текущих биржевых котировок.

Петербургская биржа оставила действующими пределы колебаний цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо вплоть до 10 ноября включительно. Границы составляют от минус 20% до плюс 0,01% от текущих биржевых котировок, сообщили представители биржи.

Ограничение распространяется на поставку топлива на условиях "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба".

Верхняя планка роста цен была установлена на уровне +0,5% ранее, осенью 2025 года, однако теперь предельно допустимое колебание сокращено до минимума.

Профессор НИУ ВШЭ: "Ситуация с бензином в Ленобласти может измениться, когда снизится потребительский спрос на топливо".

Фото: Piter.TV