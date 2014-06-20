Петербургские аварийные бригады устранили более 200 заявок в Мариуполе

Со следующего месяца к работам подключат дополнительные четыре бригады.

Специалисты аварийной службы из Санкт-Петербурга за летний период выполнили 212 заявок по устранению аварий на водопроводных сетях в Мариуполе. Об этом сообщается в телеграм-канале "Побратимство Петербурга и Мариуполя".

Четыре бригады подрядной организации ООО "Невское РЭУ" общей численностью 30 специалистов при поддержке четырех диспетчеров и 13 единиц спецтехники работают в городе, устраняя порывы на сетях, заменяя трубы и ликвидируя засоры. Ежедневно бригады ликвидируют до 20 аварийных ситуаций.

"Причина частых аварий сейчас не только в высокой степени изношенности труб, но и в перепадах давления, которые связаны с введением графика подачи воды" руководитель аварийной службы ООО "Невское РЭУ" Михаил Кризина

Со следующего месяца к работам подключат дополнительные четыре бригады, которые начнут подготовку к предстоящему отопительному сезону. Расширение состава специалистов позволит увеличить объем работ и обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры Мариуполя в осенне-зимний период.

Сотрудничество осуществляется в рамках программы побратимских связей между Санкт-Петербургом и Мариуполем, направленной на восстановление и развитие городской инфраструктуры.

Фото: Telegram / Побратимство Петербурга и Мариуполя