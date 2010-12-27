В Петербурге создадут единый перечень культурных объектов для консервации

Основной целью консервации является прекращение разрушения здания или скульптуры.

В Петербурге разработают единый перечень культурных объектов, которые нуждаются в консервации. Об этом сообщают на сайте Смольного.

Списки зданий и памятников составят как по отдельным районам, так и в масштабах всего города.

Данные работы являются весьма затратными, и в связи с этим необходимо составить единый перечень объектов, нуждающихся в консервации, как в пределах районов, так и в масштабах города. Данный перечень позволит получить более ясную картину по Петербургу и конкретным районам. Отметил Константин Серов - вице-губернатор Санкт-Петербурга

Известно, что в перечень консервационных работ входят научно-исследовательские, проектные, изыскательские, производственные и противоаварийные работы, комплекс которых позволит достичь физической сохранности исторического памятника Санкт-Петербурга.

Справка:

Консервацию объектов проводят для того, чтобы уберечь жителей города от травм, а имущество города — от повреждений. Основной целью консервации является прекращение разрушения здания или скульптуры.