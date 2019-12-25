Петербург стал вторым списке самых курящих регионов России

Регион уступил Нижегородской области, где на одного жителя приходится по 4,44 пачки сигарет.

Петербург стал вторым в рейтинге самых курящих регионов России, который был создан аналитиками национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак". Об этом сообщил РБК.

Специалисты создали топ, исходя из собственных данных и информации Росстата о количестве постоянных жителей регионов РФ. Так, за полгода в Нижегородской области продали около 4,44 пачки сигарет на одного жителя. В Петербурге же показатель составил 3,96 пачки. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край с показателем в 3,42 пачки.

В топ-10 вошли Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская (1,96) и Рязанская области (1,92), а также Москва (1,84), Крым (1,74) и Севастополь (1,49).

Фото: Phere.com