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Петербург занял второе место в рейтинге самых «умных» городов-миллионников России
Сегодня, 15:45
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Петербург занял второе место в рейтинге самых «умных» городов-миллионников России

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На первой строчке оказалась Москва.

Петербург оказался в тройке самых "умных"  городов-миллионников страны. Аналитики составили список регионов, в которых оценивали цифровизацию городского хозяйства. Подборку представили на  Всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город. Новые вызовы" в Мурманске. 

На первой строчке оказалась Москва. Она получила 117,16 баллов. Вторую строчку заняла Северная столица, набрав  98,13 балла. Тройку замкнул Нижний Новгород, которому дали 88,26 балла. Всего можно было получить 120 баллов. 

Ранее на Piter.tv: неделя в Петербурге начнется с прохладной погоды.

Фото: pxhere

Теги: город-миллионник, рейтинг лучших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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