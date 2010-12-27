Петербург занял второе место в рейтинге самых трудолюбивых городов России

Рейтинг составляли по результатам интернет-опроса.

В воскресенье, 21 июля, аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг самых трудолюбивых городов России. Пользователи интернета отвечали на опрос на тему, где живёт и работает больше всего трудоголиков.

Так работники агентства решили напомнить о предстоящем Дне трудяги, который наступит 22 июля.

По итогам интернет-опроса самым трудолюбивым городом стала Москва (37%). Санкт-Петербург занял второе место (23%). Третье место россияне отдали Екатеринбургу (14%). Закрывают пятёрку Новосибирск и Нижний Новгород, набравшие по 8% голосов каждый.

Фото: Pixabay