Петербург занял пятое место в рейтинге наиболее эффективных промышленных регионов России

На первом месте расположилась республика Башкортостан.

Стало известно, что Петербург занял пятое место в рейтинге субъектов РФ в категории эффективности реализации промышленной политики в прошлом году. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает пресс-служба Минпромторга России со ссылкой на ИННОПРОМе

При составлении топа учитывали экономическое развитие, нормативно-правовая база, деловая активность и цифровая трансформация региона, а также взаимодействие региона с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, использование федеральных механизмов развития.

На первом месте расположилась республика Башкортостан, далее Москва. Также в пятёрку, вошли Московская и Челябинская области. Ленинградская область расположилась на 11-й строчке.

Фото: Piter.tv