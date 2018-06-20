Видео: в ночь на вторник Петербург замело мокрым снегом

Петербург и Ленобласть вернулась в зимнюю пору. Тепло в городе не осталось надолго.

В ночь на 9 апреля по Петербургу и Ленинградской области прошелся сильный снегопад. Наш мобильный корреспондент прислал Piter.tv видео зимних осадкой по улице Жени Егоровой. Похожая ситуация сложилась в Гатчине и Выборге. Местные жители рассказывают, что снег падает целыми хлопьями.

Отметим, что непогода в Северной столице началась еще вечером 8 апреля в некоторых районах. После метель распространилась на всю территорию города. При этом температура остается плюсовой, а скорость ветра достигает не более одного метра в секунду.

Ранее синоптики обещали, что погода испортится на ближайшую неделю. Будет идти мокрый снег с дождем и дуть сильный ветер.

Фото и видео: Piter.tv