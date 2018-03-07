Петербург замер в предпраздничных пробках

В городе движение затруднено со второй половины дня.

В канун празднования Международного женского дня автомобилисты застряли в необычных для среды 7-бальных пробках. О массовых заторах по всему городу свидетельствует "Яндекс".

В рядовую рабочую пятницу загруженность дорог составляет 4 балла. Однако сегодня, 7 марта, в городе наблюдается более 6 крупных заторов. На 3 балла выше собралась пробка от Невского проспекта к Дворцовой площади (9 баллов). Также с 16:00 образовалась 7-бальная пробка на Гражданском проспекте. С половины четвертого затор протяженностью 5,3 км парализовал центр города, а в частности Невский проспект, Гончарную улицу, Полтавскую, площадь Александра Невского, мост Александра Невского и Заневский проспект (от канала Грибоедова до Новочерскасского проспекта).

Примерно в это же время на Каменноостровском проспекте, Ушаковском мосту, улице Академика Крылова, от Австрийской площади до набережной Черной Речки вереница машин растянулась на 3,2 км. Автомобилисты отметили, что проехать ее удалось за 40 минут.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Рижском проспекте в маршрутке неожиданно скончался пассажир.

Видео: Piter.tv