На Рижском проспекте в маршрутке неожиданно скончался пассажир

В Адмиралтейском районе в маршрутном такси погиб немолодой мужчина: в ситуации разбираются следователи.

В Адмиралтейском районе Петербурга 58-летний мужчина скончался в маршрутке. Пострадавший почувствовал себя плохо в транспортном средстве на Рижском проспекте. Около 17 дома пассажир скончался.

Инцидент произошел утром 6 марта. Очевидцы событий рассказали, что прямо во время поездки петербуржец начал задыхаться и хрипеть. На место были вызваны медики скорой помощи. Однако, специалистам не удалось помощь больному. В результате резкого ухудшения состояния здоровья пациент скончался.

Делом занялись правоохранительные органы. Эксперты не обнаружили внешних следов насильственно смерти на теле жертвы. Установлена личность погибшего. Мужчина проживал на Товарищеском проспекте, хотя местом рождения указан Бокситогорский район Ленинградской области. Материалы расследования переданы в отделение Следственного районного комитета.

