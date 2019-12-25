Петербург завоевал статус столицы "Тотального диктанта"

С городом соревновались также Тамбов, Вологда, Казань и узбекский Нукус.

Петербург получил право стать местом проведения "Тотального диктанта" в 2020 году, рассказали "Санкт-Петербургские ведомости". За звание столицы диктанта вместе с Северной столицей боролись Тамбов, Вологда, Казань и узбекский Нукус.

Желание провести всенародное соревнование на грамотность проявляют около 80 стран мира, поэтому Петербург в этом году становится уже мировой столицей "Тотального диктанта". Победителя определили народным интернет-голосованием, Петербургу даже предложили провести перед диктантом 4 апреля некое первоапрельское шествие за грамотность.

Текст года напишет писатель Андрей Геласимов, обладатель премии "Национальный бестселлер". До него эту почетную должность занимали, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Дина Рубина, Дмитрий Быков и многие другие писатели.

Ранее Александр Беглов обсудил нацпроекты "Наука" и "Образование" с помощником президента.

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