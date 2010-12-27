Петербург встретит воскресенье дождями

Согласно информации "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Петербурге 11 августа ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью осадков не ожидается, а днем может пойти небольшой, местами умеренный дождь. Ночью ветер примет юго-восточное и южное направление со скоростью 3-8 м/с, а днем усилится до 5-10 м/с.
Ночная температура воздуха составит 11-13 градусов тепла, а днем повысится до 18-20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Фото: Pixabay
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