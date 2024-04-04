Петербург встретил "Зенит" на Дворцовой площади с открытой тренировкой и музыкой

Тренировка прошла на площади около Зимнего дворца. Футболисты демонстрировали приёмы с мячом, упражнения на координацию и командные взаимодействия. Об этом сообщает "Вечерний Петербург".
Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями, специально приглашёнными для фестиваля. В зрительном пространстве находились болельщики и прохожие, наблюдавшие за тренировкой.
По окончании занятия футболисты дали краткие интервью и сделали совместные фотографии с фанатами.
Ранее Быстров раскритиковал бразильских игроков "Зенита". По словам экс-полузащитника, игроки ходят пешком по полю.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все