Петербург возглавил рейтинг непьющих регионов России

Вместе со столицей город оказался самым "трезвым" в стране.

Аналитики составили карту городов, в которых больше всего и меньше всего употребляют алкоголь. Самыми "трезвыми" регионами стали Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего от спиртного не отказываются жители Чукотки, Магадана, Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа. Данные предоставили сотрудники пресс-службы "Трезвая Россия".

Специалисты отметили, что также незначительное употребление алкоголя характерно и для южной части государства, несмотря на то, что туда на отдых едут большое количество россиян. Относительный нейтралитет занимает Северо-Запад и Дальний Восток. Там показатели употребления алкоголя умеренные.

Фото: Piter.tv