Подтвердил статус: Петербург возглавил рейтинг культурных городов России

Северная столица подтвердила свой статус самого культурного города России. Петербург возглавил рейтинг культурных городов в исследовании Финансового университета при правительстве России.

Петербург возглавил рейтинг культурных городов России. 94 процента жителей Северной столицы сказали, что они довольны количеством театров, кино, галерей и библиотек. С такими показателями город смог обогнать все остальные.

На втором месте оказалась Казань, где довольны культурными объектами оказались 93% населения. Затем идет Грозный – 92% и Новосибирск – 90%. Москва замыкает пятерку с 89%. По России 83% опрошенных довольны культурной сферой своего города.

Кроме того. В рамках опроса узнавали, можно ли получит в городе респондента хорошее образование. И вот тут Петербург далек от победы. Он оказался на шестом месте с 90%. А вот на первое попал Томск, где 95% уверены в качестве высшего образования.

Результаты исследования культурной и образовательной среды Финансового университета при правительстве России основаны на социологических опросах в городах. В каждом из мегаполисов и средних городах в опросах участвовало не менее 600 человек.