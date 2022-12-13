Петербург вошёл во Всемирный туристический альянс

Городу вручили сертификат в Ханчжоу (КНР).

Петербург стал частью Всемирного туристического альянса в категории "города". Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по развитию туризма.

Сертификат об участии в организации городу вручили в китайском городе Ханчжоу на 2-й Генеральной ассамблее ВТА и туристского форума Xianghu Dialogue. В альянс также входят Москва, а также примерно 20 европейских и азиатских городов.

Альянс был создан для диалога и сотрудничества, обмена идеями и информацией между участниками. Как отметили в Смольном, Северная столица готова к приёму гостей в любое время года.

Фото: Piter.TV