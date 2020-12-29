Петербург попал в топ-3 самых популярных направлений у россиян этой зимой

Также в тройку лидеров попали Сочи и Москва.

Россияне определились с тем, где отдохнуть текущей зимой. Больше всего людей хотят посетить в январе и феврале Сочи (29% от всех продаж билетов). Далее следуют Москва (15%) и Петербург (9%). В топ-5 также попали Симферополь (5%) и Калининград (4%). Об этом свидетельствуют данные Biletix.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки большинству российских туристов приходится путешествовать по стране. На заграничные продажи приходится всего 5,3% билетов. В прошлом году этот показатель составлял 30,7%.

Перелеты по России в среднем подешевели на 29% - с 9 до 6,5 тысяч рублей. Цены на авиабилеты за границу наоборот выросли на 22% - с 15,5 до 19 тысяч рублей. Наиболее востребованными заграничными маршрутами являются Стамбул (26%), Ереван (16%), Анталия (10%) и Дубай (9%).

Ранее в АТОР озвучили три сценария развития туриндустрии в 2021 году.

Фото: pixabay.com