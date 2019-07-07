  1. Главная
Петербург вошел в тройку самых популярных направлений отдыха в России
Сегодня, 22:55
Петербург среди лидеров внутреннего туризма страны.

Санкт-Петербург признан одним из трех наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма в России. По данным Ассоциации туроператоров России, рейтинг возглавил Краснодарский край, второе место занял Петербург, а третье — Москва. Четвертую и пятую позиции заняли Крым и Калининград. 

Глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что за лидерами в рейтинге следует Ставропольский край, где отмечается высокий спрос на отдых, а также Дагестан, показывающий рост туристического потока. В прикаспийском регионе путешественников привлекает сочетание морских курортов, горных маршрутов и исторических достопримечательностей.

По словам Ломидзе, в Дагестане наблюдается несоответствие между темпами развития туристической инфраструктуры и быстро растущим интересом к региону. Несмотря на это, поток туристов продолжает увеличиваться, а спрос на внутренний отдых в России в целом остается высоким.

Ранее на Piter.TV: социальный туризм для старшего поколения развивают в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

