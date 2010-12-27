Петербург и Москва возглавили список регионов с самым высоким уровнем жизни

Северная столица набрала 70 баллов.

Петербург занял второе место в рейтинге регионов с самым высоким уровнем жизни. Об этом свидетельствуют данные "РИА Рейтинг".

Эксперты составили список на основе 70 показателей, включая данные Центробанка, Росстата, Министерства Финансов и других организаций. Северная столица набрала 70 баллов, что позволило ей занять второе место. Первую строчку заняла Москва, а тройку лидеров замкнула Московская область.



Отметим, что в десятку лучших регионов России также попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская области. Худшими по уровню в жизни согласно данным стали Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тува.

Ранее на Piter.TV писал о том, что Петербург стал самым популярным городом среди туристов на 23 февраля.



Фото: Pixabay