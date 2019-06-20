Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить

Доходы россиян начали постепенно увеличиваться по сравнению с 2016-м годом. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Множество граждан задали главе страны вопрос "Когда жить станет легче?". Россияне пожаловались Путину, что наблюдают только негативную тенденцию, и жить с каждым годом становится наоборот все сложнее. Президент РФ согласился, что данная тема в настоящее время является одной из самых острых. При этом, отметил Путин, возникшие проблемы не связаны с санкциями, а с ситуацией на рынке с основными экспортными товарами: нефтью, нефтепродуктами, газом, химическими продуктами и т.д.

Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас, постепенно, доходы начали восстанавливаться. Нам нужно делить два понятия: реальные располагаемые доходы населения и заработная плата. Реальные располагаемые доходы состоят из многих реальных показателей, это из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день это выплаты по кредитам. Банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике этих "пузырей". Владимир Путин, президент РФ

Также Путин сообщил, что в стране примерно 100 тыс. самозанятых легализовались, что привело к сужению теневого рынка. Это отразилось на реальных доходах россиян в сторону "минуса". Глава государства заявил, что, несмотря на все факторы, рост заработной платы есть. В номинальном выражении в 2017 году зарплата составляла 33 тыс. рублей, а в 2019 – 44 тыс. рублей:

Я сразу хочу оговориться. Я хочу, чтобы люди, которые сейчас в интернете или у телевизора, не сердились, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело. Я говорю о средних цифрах. Владимир Путин, президент РФ

Путин подчеркнул, что средние цифры применяются в связи с тем, существует большая разница и по отраслям, и по регионам. Формат встречи, по его словам, не позволяет говорить несколько часов по каждой отрасли.

По реальной заработной плате. Она считается по темпам роста. В 2018 году темп роста был 8,5 %, а мае 2,8%. В прошлом году был восстановительный рост, я считаю, а во-вторых все-таки все уровни власти старались выполнить указы 2012 года и в конце года начали начислять, начислять, начислять. Кстати говоря, если что-то и не выполнено по указам 12-го года, но если бы их не было, не было бы и такого результата. Это заставляет все уровни власти работать и добиваться результатов. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин напомнил о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Это, по словам президента, коснулось 44 млн человек. Повышение МРОТа коснулось еще 3,7 млн человек. В 2019 году глава государства обещает проиндексировать доходы военнослужащих. Индексация пенсий по старости составила 7,05 % при инфляции прошлого года 4,3%.

Все национальные проекты, о которых я говорил, нацелены именно на это. Вообще, генеральный способ решения проблем – это даже не государственное вливание в какую-либо отрасль. Генеральный способ – это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение и улучшение уровня жизни граждан. Владимир Путин, президент РФ

Видео: "Прямая линия" с Владимиром Путиным