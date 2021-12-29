Петербург вошел в топ-3 самых популярных направлений по акции с кешбэком

Особым спросом это направление пользуется в весеннее время.

В тройку самых бронируемых городских направлений по программе туристического кешбэка вошел Петербург. Туроператоры рассказали, что в городе активно бронируют отели 3 и 4 звёзд, экскурсионные туры и курортные отели в пригородных районах. Об этом сообщили в пятницу, 21 января, в Ассоциация туроператоров.

Особым спросом это направление пользуется в весеннее время. Бронирования идут как от туристов из Москвы, так и из регионов Сибири и Урала. В среднем с учётом возврата 20% средств поездка в Петербург с проживанием и экскурсиями на двоих человек на 2-3 дня обойдёт менее чем в 10 тысяч рублей.

Эту программу запустили летом 2020 года. По ее условиям туристу возвращается на карту 20% от стоимости тура или проживания, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой "Мир".

Ранее в новогодние каникулы Ленобласть посетили более 600 тысяч туристов. Чаще всего туристы посещали горнолыжные курорты.

Фото: pexels

