Петербург вошел в топ-3 популярных городов России для влюбленных

Лидерами рейтинга также стали Москва и Сочи.

Петербург стал одним из трех самых популярных российских городов, который предпочитают для путешествия влюбленные на 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма. Лидерами рейтинга вместе с Северной столицей стали Москва и Сочи.

Город также старается привлекать туристов-молодоженов: здесь реализуется проект "Петербург свадебный". В Северной столице множество подходящих дворцов торжества, парков и отелей, а также тематические экскурсии. Отмечается, что Петербург лидирует среди городов по количеству зарегистрированных с иностранцами браков. За прошедший год в городе на Неве более 900 граждан из 84 стран закрепили свои отношения со вторыми половинками в петербургских ЗАГСах.

В Бертгольд-центре установили морозильную камеру с "маленькими трагедиями" петербуржцев.

Фото: Piter.TV