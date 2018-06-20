Петербург вошел в тройку городов для путешествий на День Победы

На первом месте находятся Севастополь и Крым.

Санкт-Петербург вошел в тройку городов-героев в рейтинге популярности путешествий на 9 мая. Об этом стало известно из данных сайта бронирования отелей Tvil.ru.

Первое место заняли Крым и Севастополь, средняя стоимость аренды жилья составила 2,7 тысячи рублей. Следом за Крымом расположился Санкт-Петербург (3,1 тысячи рублей сутки), тройку лидеров замыкает Феодосия (стоимость аренды 2,1 тысячи рублей).

В пятерку популярных городов попали Анапа и Москва. Петербург не перестает сдавать свои позиции по популярности, даже несмотря на самую высокую стоимость аренды жилья.

В День победы туристов в Петербурге привлекают красочные праздничные салюты и внушительный военный парад.

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Фото: Piter.TV