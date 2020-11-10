Петербург оказался под угрозой затопления из-за глобального потепления

Климатолог Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которые находятся под угрозой затопления из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты. Это Петербург, Курганская и часть Челябинской областей. Об этом пишет URA.RU.
Указанные территории могут быть затоплены, поскольку низко находятся относительно уровня Мирового океана. В Петербурге вода также может подняться до критической отметки из-за неотектонических движений, приводящих к подъему Балтийского щита.
Пестрякова уточнила, что эти события возможны через много десятилетий. Поэтому у ученых есть время, чтобы не допустить климатической катастрофы.
По словам директора климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, в случае глобальных затоплений России придется принять "сотни миллионов" климатических беженцев из других стран. Потепление приведет к снижению урожайности в Краснодарском и Ставропольском краях. При этом на Черноземье и Урале смена погоды может сказаться положительно.
Ранее мы писали, что за последние 300 лет частота наводнений в Петербурге увеличилась в 2 раза.
Фото: pixabay.com
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