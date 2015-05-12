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Петербург вошел в рейтинг самых популярных направлений для осеннего отдыха
Сегодня, 16:16
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Петербург вошел в рейтинг самых популярных направлений для осеннего отдыха

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Большинство опрошенных планируют провести отпуск дома.

Стали известны самые популярные направления у российских туристов этой осенью. В список вошли Москва, Петербург, Черноморское побережье, Казань и Калининград. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Большинство опрошенных планируют провести отпуск дома. Еще 6% поедут на дачу. Около 10 респондентов отправятся отдыхать в субъекты России. Еще 3% решили упить билеты за границу на каникулы. Отметим, что самые популярные зарубежные направления у россиян –  Турция, Египет и Грузия.

Ранее на Piter.tv: поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются из-за дерева, упавшего на рельсы.

Фото: Pexels

Теги: отдых в петербурге, поездки, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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