Поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются из-за дерева, упавшего на рельсы

Время задержки составит до трех часов.

Пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Петербург – Сухум (Абхазия) прибудут в точку назначения с опозданием. Изменения в расписании связаны с ЧП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выяснилось, что на рельсы упало дерево. Оно повредило контактную сеть. Инцидент произошел в 02:30 между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае.

Кроме того, опоздают поезда, которые едут к Черноморскому побережью. Время задержки составит до трех часов.

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Фото: Piter.tv