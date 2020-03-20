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Поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются из-за дерева, упавшего на рельсы
Сегодня, 13:51
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Поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются из-за дерева, упавшего на рельсы

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Время задержки составит до трех часов. 

Пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Петербург – Сухум (Абхазия) прибудут в точку назначения с опозданием. Изменения в расписании связаны с ЧП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выяснилось, что на рельсы упало дерево. Оно повредило контактную сеть. Инцидент произошел в 02:30 между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае.

Кроме того, опоздают поезда, которые едут к Черноморскому побережью. Время задержки составит до трех часов. 

Ранее на Piter.tv: горожане пожаловались на пробки из-за забега "Пушкин – Санкт-Петербург".

Фото: Piter.tv

Теги: дерево упало на пути, поезд задерживается, ржд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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