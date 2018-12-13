Петербург вошел в рейтинг лучших городов для путешествий на майские праздники

В первую десятку городов вошли Москва, Владивосток, Петербург, Екатеринбург и Казань.

Эксперты агентства "ТурСтат" составили рейтинг городов России, в которых проходят самые интересные фестивали и события на майские праздники.

В первую десятку городов вошли Москва, Владивосток, Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сергиев Посад и Ярославль, Самара. В городе на Неве 4 и 5 мая пройдет фестиваль ледоколов с участием морских музеев, а в Москве в это же время состоится уличный фестиваль "Пасхальный дар". Казань порадует гостей традиционным марафоном, а в Екатеринбурге 4 мая состоится казачий фестиваль "Рубежи веков".

Ранее сообщалось о том, что в Смольном выбрали "Семью года".

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