Петербург вошёл в двадцатку самых курящих регионов РФ

Всего в стране продолжают курить 20,3% россиян (от 15 лет и старше), или около 24,4 млн человек.

За два пандемийных года количество курильщиков в РФ сократилось на 13%, или на 3,63 млн человек, из которых более миллиона приходится на молодёжь. Такие данные представила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего в стране продолжают курить 20,3% россиян (от 15 лет и старше), или около 24,4 млн человек. Больше всего курят в ЕАО (33,5% взрослого населения), Бурятии (33,1%) и Якутии (30,9%). Меньше всего курят жители Чечни (1,8% взрослого населения).

Петербург занял 19-е место, где курят 831,1 тысячи человек (18,3%). Из курящих женщины составляют 33,7%.

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