Петербург вошёл в число регионов без задолженности по зарплатам за год

В России долг по зарплатам превысил 1 млрд рублей.

С конца июля 2024 года по конец июля 2025 года сумма просроченной задолженности по зарплатам в России выросла на 521,2 млн руб. В июле показатель увеличился на 10% — с 947 млн до 1,043 млрд руб. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, 66% всей суммы долгов (698 млн руб.) образованы в 2025 году. Среди регионов Северо-Запада наибольшие задолженности зафиксированы в Вологодской области — 104 млн руб., Калининградской — 29 млн руб. и Ленинградской — 18,9 млн руб.

На федеральном уровне самой проблемной остаётся Тверская область с долгом 270,4 млн руб., далее следуют Нижегородская — 194,5 млн руб. и Москва — 123,5 млн руб.

Депутат Андрей Рябоконь отметил, что Санкт-Петербург демонстрирует нулевую задолженность, что отличает регион на фоне общероссийской динамики.

Фото: pxhere.com