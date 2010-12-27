Петербург сократил вложения в "ИТМО-Хайпарк" до 1,3 миллиарда рублей

Ранее озвучивалась цифра в 4,7 млрд. рублей.

Глава Санкт-Петербурга рассказал об инвестиционных вложениях в технологический комплекс "ИТМО-Хайпарк". Из средств городского бюджета на строительство объекта будет выделено 1,3 миллиарда рублей. Ранее чиновники планировали предложить проекту 4,4 миллиардов, что составило бы 12 процентов от общей стоимости необходимых затрат. Однако, в 2018 году сумма была урезана.

С учетом федеральной поддержки, с учетом задач, поставленных президентом, можно сказать, что у Петербурга есть исторический шанс – из лучшего региона по инновациям превратиться в абсолютного технологического лидера страны. Не догонять Запад в рамках существующего промышленного уклада, а сразу перейти на следующий уровень отметил губернатор Георгий Полтавченко

Напомним, что согласно инициативе, более половины вложений (53 процента) берет на себя федеральный бюджет. Кроме петербургской поддержки,остальная сумма ляжет на плечи частных инвесторов.

Георгий Полтавченко рассказал, что на данный момент более 36 компаний из Северной столицы начали процесс перехода на цифровые технологические способы проектирования. Среди них - Климов", "Средне-Невский судостроительный завод", "Кировский завод", "Силовые машины".

Фото: Pixabay.com