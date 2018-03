Петербург вошел в первую десятку европейских городов по уровню экономической эффективности

Северную столицу наградили авторы рейтинга "Европейские города и регионы будущего".

Санкт-Петербург вошел в топ-10 европейских городов по уровню экономической эффективности.



Город на Неве получил награду от авторов ежегодного рейтинга European Cities & Regions of the Future Awards Ceremony (Европейские города и регионы будущего). Награду принимал представитель комитета по инвестициям Северной столицы в рамках выставки недвижимости MIPIM.



Рейтинг составляет ресурс fDi Intelligence, являющийся подразделением издания Financial Times. С помощью рейтинга удается обеспечить эффективный анализ европейских городов для развития бизнеса и инвестиций.