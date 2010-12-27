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Петербург вошел в первую десятку европейских городов по уровню экономической эффективности
Сегодня, 14:00
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Shdaria
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Петербург вошел в первую десятку европейских городов по уровню экономической эффективности

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Северную столицу наградили авторы рейтинга "Европейские города и регионы будущего".

Санкт-Петербург вошел в топ-10 европейских городов по уровню экономической эффективности. 

Город на Неве получил награду от авторов ежегодного рейтинга European Cities & Regions of the Future Awards Ceremony (Европейские города и регионы будущего). Награду принимал представитель комитета по инвестициям Северной столицы в рамках выставки недвижимости MIPIM. 

Рейтинг составляет ресурс fDi Intelligence, являющийся подразделением издания Financial Times. С помощью рейтинга удается обеспечить эффективный анализ европейских городов для развития бизнеса и инвестиций. 

Теги: награда , новости петербург , новости спб , экономическая эффективность
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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