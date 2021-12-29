В 2023 году Петербург присоединится к налоговому эксперименту по упрощенке для малого бизнеса

Это позволит предпринимателям сэкономить на бухгалтерах, страховых и пенсионных взносах.

В 2023 году малый бизнес Петербурга сможет сэкономить на бухгалтерах, страховых и пенсионных взносах благодаря участию города в эксперименте по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Об этом говорится в письме Минфина России, которое получил ЗакС.

С 2023 года предприниматели смогут не тратиться на ведение бухгалтерии, так как все данные можно будет вводить через личный кабинет налогоплательщика. Также обнуляются страховые и пенсионные взносы, их компенсируют за счет федерального бюджета. Зачисления от упрощенной системы пойдут 50/50.

В подобном эксперименте также примут участие Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, где упрощенное налогообложение для малого бизнеса появится уже в июле этого года.

Рассчитывать на специальный налоговый режим сможет бизнес, годовой оборот которого не более 60 млн рублей и в котором работает не более пяти наемных работников.

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