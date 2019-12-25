Петербург выделит средства на дополнительные электрички, которые будут курсировать до Ораниенбаума

Сейчас ведутся переговоры с пассажирской компанией.

Как сообщили на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, губернатор Александр Беглов сегодня в ходе рабочего объезда Петродворцового района особое внимание уделил улучшению его транспортной доступности.

Глава города отметил, что жители часто обращаются к нему с просьбами увеличить количество электричек и автобусов в час пик.

Александр Беглов сообщил, что в данный момент идут переговоры с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Губернатор также подчеркнул, что правительство найдёт необходимые средства, если перевозчик найдёт время в расписании для дополнительной электрички.

В апреле на этом направлении планируется запустить дополнительный поезд "Ласточка".

Летом два автобусных маршрута – №200 и № 210, следующие из Ломоносова и Старого Петергофа, получат ещё 28 машин.

Ранее мы сообщили, что проездной на электрички подорожает с 1 января

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