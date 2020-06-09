Петербург в субботу окажется в холодной части циклона

В первый день уик-энда в городе ожидаются дожди.

Северная столица 16 октября окажется в холодной части североатлантического циклона. Об этом на своей странице в Facebook 16 октября написал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт написал, что циклон продолжит определять ситуацию с погодой в Петербурге. После смещения на восток, циклон выйдет на северную часть Карелии своей центральной частью. После этого в регион будут поступать массы более холодного воздуха. В свою очередь, это станет причиной погоды облачной, с неустойчивыми прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, в Ленобласти – местами с мокрым снегом.

Температура воздуха составит +7…+9 градусов, по Ленобласти – +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 11-16 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждало горожан об усилении ветра.

Фото: Piter.tv