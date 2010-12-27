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Бюджет города на Неве пополнился на 96 млн за счет платных парковок
Сегодня, 13:10
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nadiputintseva
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Бюджет города на Неве пополнился на 96 млн за счет платных парковок

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Средства в казну поступают с оплаты годовых и месячных абонементов.

С введением платных парковок за прошлый год в бюджет Санкт-Петербурга поступило 96 млн рублей. Как сообщает директор СПБ ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Владислав Бакулин, большую популярность автостоянки приобрели у льготной категории граждан.

Известно, что за время парковочных сессий горожане заплатили 90 млн рублей. Остальные средства поступили от оформления краткосрочных и долгосрочных абонементов. Также часть денег была выручена за счет парковочных разрешений жителей.

На данный момент, по оценкам управления, загруженность стоянок составляет 55%. Активнее всего платными парковками пользуются петербургские льготники.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что перехватывающие парковки перейдут на автоматический режим.

Теги: новости спб , платные парковки спб
Категории: Новости СПб

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